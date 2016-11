Pakistans Armeechef übergibt Amt an Nachfolger

In einer landesweit live übertragenen Zeremonie hat der pakistanische Armeechef Raheel Sharif sein Amt an General Qamar Javed Bajwa übergeben. Sharif hatte die im Staat überaus mächtige Armee drei Jahre lang geführt und tritt als erster Oberkommandierender in 20 Jahren termingemäß ab.

In Pakistan haben Generäle in den vergangenen Jahrzehnten fünfmal die zivile Regierung gestürzt oder dabei geholfen. Die Armee ist mit mehr als 600.000 Soldaten eine der größten der Welt.

„Retter“ und „lebende Legende“

Sharif war extrem beliebt und wird von Millionen Pakistanern „Retter“ und „lebende Legende“ genannt. Unter seiner Führung hatte die Armee nach Jahrzehnten der Radikalisierung im Land Militäroffensiven gegen einige der vielen extremistischen Gruppen stark ausgeweitet. Die Zahlen terroristischer Angriffe und ihrer Opfer gingen 2015 deutlich zurück. 2016 schlugen islamistische Gruppen aber wieder häufiger zu.

Bajwa war bisher Generalinspekteur für Ausbildung und Aufsicht. Zuvor hatte er das wichtige 10. Korps befehligt, das auch zuständig ist für die Sicherung der Grenze zum Erzfeind Indien. Er hat auch im lange von Extremisten beherrschten Norden des Landes gedient.