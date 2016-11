Zwei Wahlen am Sonntag in Freistadt

In Freistadt (Oberösterreich) stehen am Sonntag gleich zwei Wahlen an. Neben jener für das Amt des Bundespräsidenten wird auch ein neuer Bürgermeister gesucht, da der amtierende Ende August verstarb.

