„Wildpinkler“ totgeprügelt - zwei Männer gestehen

Gut eineinhalb Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen 51 Jahre alten „Wildpinkler“ im deutschen Freiburg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Die beiden Männer - Vater und Sohn - hätten die Tat teilweise zugegeben, teilte die Polizei heute mit.

Die Ermittler hätten zuvor einen Hinweis auf ein Auto erhalten und seien dadurch auf die Spur der 25 und 50 Jahre alten Männer gekommen. Dass wie ursprünglich angenommen ein dritter Täter beteiligt war, erscheine inzwischen unwahrscheinlich, hieß es.

Der 51-Jährige hatte Mitte Oktober in der Nähe einer Kirche in der Freiburger Innenstadt uriniert und war daraufhin angegriffen und geschlagen worden. Wenig später starb er an den Folgen der Schläge.