Formel 1: Hamilton löst Vertrauenskrise bei Mercedes aus

Lewis Hamilton hat das Mercedes-Team mit seinem Alleingang beim WM-Showdown in Abu Dhabi in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Der 31-jährige Brite ignorierte die Anweisungen von der Box, um seinen Stallrivalen Nico Rosberg auf dem Weg zum ersten WM-Titel noch zu stoppen.

„Anarchie funktioniert in keinem Team“, sagte Motorsportchef Toto Wolff, der drastische Konsequenzen für den entthronten Weltmeister nicht ausschloss. Die Vorfälle in Abu Dhabi bezeichnete er sogar als „höchste Eskalationsstufe“. Jedenfalls muss bei Mercedes laut Wolff eine Entscheidung her.

