Minister sehen keinen Streit in ÖVP

Die schwarzen Regierungsmitglieder stellen nach dem Disput zwischen Parteiobmann Reinhold Mitterlehner und Klubchef Reinhold Lopatka einen Konflikt in der ÖVP in Abrede: „Wo gab’s einen Streit?“, reagierte Innenminister Wolfgang Sobotka heute vor dem Ministerrat auf Journalistenfragen. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hofft auf eine „reibungslose“ Parlamentsarbeit trotz der Querelen.

Es handle sich um eine „thematische, inhaltliche“ Diskussion, so Sobotka. Einen Flügelkampf in der ÖVP sieht er dementsprechend auch nicht. Mitterlehner hatte Lopatka nach dessen medial geäußerter Präferenz für den FPÖ-Hofburgkandidaten Norbert Hofer „Illoyalität“ vorgeworfen und ihn zum Rapport bestellt. Mitterlehner hatte auf Anfrage in Interviews gesagt, wohl Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zu wählen.

Rupprechter wählt „Christkind“

Auch ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin hatte sich für Van der Bellen ausgesprochen. Dass hier mit zweierlei Maß gemessen werde, sieht sie aber nicht: Es handle sich um „keine Wahlempfehlung, sondern meine persönliche Meinung“. Sobotka wollte nicht verraten, wen er wählt. Ähnlich auskunftsfreudig antwortete Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter auf die Frage, wen er wählen wird: „Das Christkind.“ Es gebe in der ÖVP keinen Streit, sagte auch er.

Etwas anders sah das SPÖ-Klubchef Schieder - er unterstrich aber vor Journalisten, dass er „zu Inner-ÖVP-Konflikten nix sagen kann, will und auch nix sagen“ brauche. Sein Ziel und Wunsch sei „reibungslose“ Arbeit. Er hoffe auf das Ende von Blockaden. Er brauche als Klubobmann einen Ansprechpartner, und das sei der Klubobmann, meinte Schieder, und: „Man kann sich das nicht aussuchen, wer Klubobmann ist.“