Polizei bestätigt 76 Tote

Beim Absturz eines Flugzeugs mit dem brasilianischen Fußball-Erstligateam Chapecoense an Bord sind in Kolumbien 76 Menschen ums Leben gekommen. Fünf Insassen überlebten, wie die Polizei am Dienstag bestätigte. Zunächst wurden mehrere Menschen ins Spital eingeliefert, darunter einige Fußballer. Eine Person erlag auf dem Weg ins Krankenhaus den Verletzungen, ein Mann starb im Spital. Zur Ursache des Absturzes gibt es vorerst nur Spekulationen.

Lesen Sie mehr …