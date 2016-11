Zahlreiche Anfragen an Finanzämter nach Falschmeldung

Eine Falschmeldung im Internet hat gestern in Finanzämtern für eine Flut an Anfragen gesorgt. Unbekannte hatten in Sozialen Netzwerken behauptet, dass zu wenig Familienbeihilfe ausbezahlt worden sei, was eine Neuberechnung erforderlich mache.

