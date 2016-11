Halbe Stunde pro Tag: Italiener sind zunehmend Kochmuffel

Ausgerechnet im Feinschmeckerparadies Italien wird privat immer weniger gekocht. Obwohl im Fernsehen TV-Shows mit Starköchen boomen, verbringen die Italiener weniger Zeit am Herd. Davon profitieren die Produzenten von Fertiggerichten, so das Ergebnis einer heute veröffentlichten Studie der Tageszeitung „La Repubblica“.

Laut dieser verbringen 50 Prozent der Italiener weniger als eine halbe Stunde pro Tag am Herd. Die italienische „Mamma“, die stundenlang in der Küche verbrachte, um Lasagne, Pasta und Tortellini zuzubereiten, werde zunehmend eine Ausnahme.

Fertiggerichte und Lieferungen boomen

Von diesem Trend profitiert die Nahrungsmittelindustrie, die mit Fertiggerichten Rekordumsätze macht. Das Geschäft mit den fertigen Pastasoßen beschert den italienischen Lebensmittelproduzenten enorme Gewinne. Auch die Lieferung von Speisen direkt ins Haus boomt.

Doch um die gastronomische Zukunft Italiens stehe es noch nicht ganz schlecht, so die Zeitung. In Italien florieren Kochkurse im Internet, im Fernsehen und im Radio. Das tägliche Kochprogramm des staatlichen TV-Kanals RAI1, „La prova del cuoco“, bei dem die Zubereitung schneller, schmackhafter Gerichte gezeigt wird, meldet seit Jahren Rekordeinschaltquoten. „Teufels Küche“ und „Masterchef“ zählen zu den populärsten Programmen in Italien.