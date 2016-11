CETA-Abstimmung in EU-Parlament erst im Februar

Das Europaparlament wird erst im Februar über das umstrittene Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) abstimmen. Die zuständigen Koordinatoren vereinbarten, dass am 24. Jänner der Handelsausschuss über das Abkommen abstimmen soll, gefolgt von einem Votum im Plenum am 2. Februar. Der Terminplan muss noch von den Fraktionschefs im EU-Parlament abgesegnet werden.

Bereits am 5. Dezember sollen Abgeordnete mit dem juristischen Dienst des Europaparlaments zusammenkommen, um offene Rechtsfragen zu besprechen. Das Europaparlament hat sich mehrheitlich gegen eine Prüfung des EU-Kanada-Freihandelsabkommens durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ausgesprochen, 89 EU-Abgeordnete hatten ein Gutachten über die „Vereinbarkeit des geplanten Abkommens“ mit den EU-Verträgen verlangt.

Der Weg bis zum vollständigen Inkrafttreten von CETA ist noch lang. Stimmt das EU-Parlament zu, können zunächst alle Teile, die in die Zuständigkeit der EU fallen, in Kraft treten. Das gilt etwa für die weitgehende Abschaffung der Zölle. Bereiche in nationaler Zuständigkeit wie der umstrittene Investorenschutz müssten dann von den Parlamenten der 28 EU-Staaten ratifiziert werden.