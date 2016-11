Wachstum in Europa: Kern sprach mit Schulz und Gabriel

Eine Sprecherin von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat heute gegenüber der APA ein Treffen Kerns mit dem scheidenden EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz und dem Chef der deutschen Sozialdemokraten, Sigmar Gabriel, gestern Abend bestätigt. Medien hatten von dem öffentlich nicht vorab angekündigten Treffen berichtet.

Thema des Gesprächs seien die Herausforderungen der Sozialdemokratie im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen in mehreren europäischen Ländern gewesen. Dabei sei die Frage erörtert worden, wie man für Investitionen in Europa und mehr Wachstum sorgen könne. Außerdem sei während der etwa eine Stunde dauernden Unterredung die Frage der Schaffung von Arbeitsplätzen besprochen worden.

Im Anschluss an das Treffen habe es ein gemeinsames Abendessen gegeben, an dem auch der schwedische Regierungschef Stefan Löfven, sowie die schwedischen, deutschen und österreichischen Gewerkschaftschefs teilgenommen hätten, so die Sprecherin.