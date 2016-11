15-Jährige in Psychiatrie wochenlang an Bett angegurtet

Eine 15-Jährige soll wochenlang jeden Abend an ihr Bett in der Jugendpsychiatrie in der Hinterbrühl (Niederösterreich) angegurtet worden sein. Im Zuge einer Auseinandersetzung soll ihr ein Arzt auf den Kopf gestiegen sein.

