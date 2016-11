Österreicher spendeten heuer 625 Mio. Euro

Das Spendenvolumen in Österreich wird mit rund 625 Mio. Euro im Jahr 2016 das Rekordniveau des vergangenen Jahres halten können. Das geht aus dem Spendenbericht 2016 hervor, der heute vom Fundraising Verband Austria (FVA) in Wien präsentiert wurde. Am großzügigsten waren dieses Jahr die Menschen aus der Steiermark und aus Kärnten, sie gaben durchschnittlich 178 Euro.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at