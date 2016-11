Jet in unwegsamem Gelände abgestürzt

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Kolumbien geht die Suche nach Überlebenden weiter. Bisher wurden 76 Tote offiziell bestätigt, fünf Passagiere überlebten den Crash. Der Unglücksort in 3.300 Meter Höhe ist nur schwer zu erreichen, nach Angaben des kolumbianischen Katastrophenschutzes war nicht auszuschließen, dass noch weitere Überlebende gefunden würden. In der Maschine war ein brasilianisches Profifußballteam. Erst vor zwei Wochen war die argentinische Nationalelf mit Lionel Messi in demselben Flugzeug gereist.

