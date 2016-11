Letzte Schritte für Verfassungsänderung in Türkei

Die türkische Regierungspartei AKP will mit der nationalistischen Opposition die letzten Hindernisse für eine Verfassungsänderung ausräumen, mit der die Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan gestärkt werden soll. Letzte Details sollten in Gesprächen mit Politikern der nationalistischen MHP ausgeräumt werden, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim heute.

Bisher spielt der Staatschef laut Verfassung eine vornehmlich repräsentative Rolle. Erdogan will das ändern und plant den Umbau des Staates in ein Präsidialsystem, in dem er weitgehende Machtbefugnisse hat. Um eine Mehrheit im Parlament für die notwendige Verfassungsänderung zu bekommen, ist die AKP auf die Stimmen der MHP angewiesen. MHP-Chef Devlet Bahceli sprach von bedeutenden Fortschritten in den bisherigen Gesprächen.

Erdogans Anhänger argumentieren, die Türkei brauche ein starkes Präsidialsystem, um fragile Koalitionsregierungen zu vermeiden, die die Entwicklung des Landes in der Vergangenheit gebremst hätten. Die Opposition befürchtet ein zunehmend autoritäres System mit Einschränkungen bei den demokratischen Rechten und Freiheiten.