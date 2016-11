Russland sieht Regime-Durchbruch

Das Vorrücken der syrischen Armee in die Rebellenbezirke im Osten der umkämpften Stadt Aleppo treibt immer mehr Zivilisten in die Flucht. Bis zu 16.000 seien innerhalb kürzester Zeit vor den Angriffen geflüchtet, heißt es von der UNO. Die humanitäre Lage verschlechtert sich von Tag zu Tag. Die UNICEF warnt bereits für ganz Syrien vor einer Winterkatastrophe. In Aleppo selbst spricht Russland mittlerweile von einem Durchbruch.

