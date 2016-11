Neue Vorstände bei ÖBB

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben die offenen Vorstandspositionen in der ÖBB-Holding AG sowie der ÖBB-Infrastruktur AG besetzt. Verlängert wurden, wie erwartet, der Konzernfinanzchef Josef Halbmayr und Infrastrukturvorstand Franz Bauer. Ebenfalls an Bord ist die AK-Ökonomin Silvia Angelo, sie wechselt vom Aufsichtsrat in der ÖBB Infrastruktur AG in den Vorstand.

Halbmayr ist seit 2008 CFO des ÖBB-Konzerns, Bauer ist seit 2013 als Vorstandsmitglied der ÖBB-Infrastruktur AG für die Infrastrukturanlagenbereitstellung verantwortlich, teilten die ÖBB heute mit.

Angelo als Überraschung

AK-Ökonomin Angelo, die seit 2008 die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Arbeiterkammer Wien leitet, galt als Überraschung und wurde zum neuen ÖBB-Infra-Vorstand bestellt. Sie übernimmt mit Jänner 2017 die Finanzagenden sowie die Bereiche Markt und Service der ÖBB-Infrastruktur AG. Damit folgt sie auf Andreas Matthä, der seit 4. Juli 2016 CEO des ÖBB-Konzerns ist. Mit ihrer Bestellung in den Vorstand wird Angelo ihr Aufsichtsratsmandat in der ÖBB-Infrastruktur AG zurücklegen, das sie seit Juli 2015 innehat.