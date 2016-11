Humanitäre Lage in Mossul verschärft sich

In der belagerten irakischen Metropole Mossul verschlechtert sich die humanitäre Lage der mehr als eine Million verbliebenen Bewohner zusehends. Während sich der Belagerungsring der Armee um die von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Stadt weiter schloss, mussten Hilfsorganisationen zufolge insbesondere arme Familien um ihr Überleben bangen.

Die Preise seien seit Beginn der von den USA mit Luftangriffen unterstützten Offensive so extrem gestiegen, dass sich viele keine Lebensmittel mehr leisten könnten, erklärte die UNO-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande, heute. „Das ist sehr beunruhigend.“

Trinkwasser wird knapp

Auch die Wasserversorgung von Mossul brach zusammen, nachdem eine zentrale Leitung bei den Kämpfen getroffen worden war. Wegen der anhaltenden Gefechte in der Region konnte sie nicht repariert werden. „Das Trinkwasser wird knapp“, sagte ein Behördenvertreter. „Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe.“

Das irakische Militär hatte seine Offensive gegen den IS im Oktober eingeleitet. Neben den USA sind auch schiitische und kurdische Kämpfer an dem Einsatz beteiligt. Während die Armee und kurdische Einheiten vom Norden, Osten und Süden auf Mossul vorrücken, marschiert eine Koalition vom Iran unterstützter Schiitengruppen vom Westen vor. Die Rückeroberung von Mossul gilt als entscheidend für die Niederschlagung des IS.