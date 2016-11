Ski alpin: Shiffrin wagt sich an die Abfahrt

In Lake Louise in Kanada stehen ab Freitag für die Damen die ersten Speed-Bewerbe der WM-Saison auf dem Programm. Die Augen sind dabei vor allem auf Mikaela Shiffrin gerichtet, die sich erstmals in der Abfahrt versuchen und schon in den Trainings Gas geben will. Wie es ihr dabei ergehen wird, darüber rätselt sie selbst.

„Ich nehme alles sehr ernst“, sagte die 21-jährige US-Amerikanerin, die in Killington den Slalom für sich entschieden hatte. Die ÖSV-Hoffnungen auf das erste Saisonpodest ruhen auf der rekonvaleszenten Cornelia Hütter.

