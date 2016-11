Britische Banknoten empören Vegetarier

Tausende Menschen, die auf tierische Produkte verzichten möchten, protestieren per Onlinepetition gegen die Verwendung der neuen britischen Fünf-Pfund-Banknoten. Wie die Bank of England bestätigte, befinden sich in den Polymer-Kügelchen, aus dem das Grundmaterial der erst im September vorgestellten Fünf-Pfund-Scheine besteht, Spuren von Talg, einem aus Tieren gewonnenen Fett.

„Das ist nicht akzeptabel für die Millionen Vegetarier und Veganer in Großbritannien“, sagte Doug Maw, der Initiator der Gegenkampagne. Auch für bestimmte Religionen könnten die tierischen Bestandteile problematisch sein. Bereits in den ersten 24 Stunden unterstützten mehr als 13.000 Menschen die Petition gegen die Bank of England, in der sie zur Einstellung der Produktion aufgefordert wird.