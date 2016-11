Bundesliga: Salzburg sagt Austria den Kampf an

Meister Salzburg peilt heute (20.30 Uhr, live in ORF eins) trotz zuletzt gravierender Ineffizienz einen Sieg im Bundesliga-Schlager bei der Austria an. „Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn der Wille ist da“, sagte Valon Berisha nach der bitteren Heimpleite am Wochenende gegen die Admira. „Wir wollen uns diese drei Punkte gegen die Austria zurückholen“, sagte der Mittelfeldspieler.

