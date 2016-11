Eishockey: Capitals bauen Tabellenführung aus

Die Vienna Capitals haben ihre Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ausgebaut. Die Wiener feierten gestern in einer überwiegend einseitigen Partie bei Schlusslicht Ljubljana ein Shut-out und konnten sich vom zweitplatzierten Titelverteidiger Salzburg absetzen, weil dieser in Bozen verlor.

Die „Foxes“ und die „Bullen“ lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, den die Südtiroler mit nur einem Tor Differenz knapp für sich entscheiden konnten.

