Grubenunglück in Polen: Mindestens ein Toter

Bei einem Grubenunglück in Polen ist gestern Abend ein Bergmann ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden, mindestens sieben würden noch vermisst, meldete die staatliche Nachrichtenagentur PAP. Grund des Unglückes in der Kupfermine Rudna in Polkowice im Südwesten des Landes war ein Erdbeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 4,4 und ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe.

Das Bergwerk gehört dem staatlichen Kupferproduzenten KGHM. Insgesamt 16 Personen hätten sich in der Gefahrenzone aufgehalten, sagte eine Sprecherin des Unternehmens im Hörfunksender RMF FM. Einige von ihnen seien aus dem Bergwerk herausgekommen.