Ölpreise vor OPEC-Treffen leicht gestiegen

Die Ölpreise sind am Tag des wichtigen Treffens der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zunächst leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete heute Früh 46,76 Dollar (44,2 Euro). Das waren um 38 Cent mehr als gestern.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 45,51 Dollar. Damit tendieren beide Ölpreise aber immer noch in der Nähe ihres Zweiwochentiefs.

Die Ölminister der OPEC kommen heute in Wien zu Verhandlungen über eine mögliche Produktionskürzung zusammen. Ziel ist es, mit einer Drosselung der Produktion die Preise steigen zu lassen. Eine Einigung wackelt nach Ansicht von Marktbeobachtern aber. Vor allem der Iran stellt sich nach dem Ende der Wirtschaftssanktionen gegen eine Kürzung.

Jüngste Aussagen des irakischen Ölministers Dschabar al-Luaibi sorgten unter den OPEC-Ländern allerdings für etwas Optimismus: Es seien konkrete Beschlüsse für eine Förderkürzung nach wie vor im Bereich des Möglichen. Erschwert wurden die Verhandlungen in den vergangenen Monaten vor allem dadurch, dass die OPEC wichtige Förderländer außerhalb des Kartells in die Förderkürzung einbinden will, darunter vor allem Russland.