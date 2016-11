Katholische Privatschulen verzeichnen Anstieg

72.412 Kinder in Österreich besuchen dieses Schuljahr eine katholische Privatschule. Anders als im öffentlichen Sektor stieg die absolute Schülerzahl in diesen Schulen in den letzten Jahren kontinuierlich. Im Vergleich zum Schuljahr 2015/2016 (71.425) verzeichnen die katholischen Schulen einen Anstieg von 1,4 Prozent.

