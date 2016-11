Israels Luftwaffe greift Stellung der syrischen Armee an

Israels Luftwaffe hat nach übereinstimmenden Berichten eine Stellung der syrischen Armee nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Regimetreue Medien meldeten, ein Jet habe heute Früh ein Ziel an der Straße zwischen Damaskus und der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert.

Nach Angaben der Nachrichtenseite Dimaschk al-An waren vier laute Explosionen zu hören. Der Jet habe sein Ziel vom Libanon aus bombardiert. Es habe nicht näher genannte Schäden gegeben. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien meldete den Angriff.

Israels Armee schweigt zu Ziel

Aus syrischen Oppositionskreisen hieß es, der Angriff habe auch einer Stellung der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gegolten. Dafür gab es zunächst keine Bestätigung. Israels Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. In der Nacht auf Montag bombardierte sie auf den Golanhöhen Verbündete der Terrormiliz Islamischer Staat.

50.000 auf der Flucht

In Aleppo gehen die Kämpfe einstweilen weiter, Rettungskräften zufolge kamen Dutzende Menschen ums Leben. Mehr als 50.000 Menschen flohen nach Oppositionsangaben aus dem Osten der umkämpften Stadt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die syrische Armee hat in den vergangenen Tagen etwa die Hälfte des von Rebellen und Extremisten kontrollierten Gebietes zurückerobert. Ungeachtet dieser Verluste und zahlreicher Opfer kündigten Rebellenvertreter an, dass sie den Kampf fortsetzen wollten.