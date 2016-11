Kinodoku: Warten auf Peter Handke

Mit seinen Texten und politischen Aussagen hat der österreichische Schriftsteller Peter Handke seit Beginn seiner Karriere gleichermaßen Bewunderung wie Kritik geerntet.

Die deutsche Regisseurin Corinna Belz ließ sich vom Autor durch sein Anwesen in Frankreich führen und schuf einen Dokumentarfilm, der einen zurückgezogenen, humorvollen und nachdenklichen Künstler zeigt.

Die Nachricht am Gartentor

Der Titel „Peter Handke - Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte“ ist angelehnt an eine Nachricht, die der Schriftsteller dem wartenden Filmteam einmal am Gartentor hinterließ. Am Freitag läuft der Film in den österreichischen Kinos an.

