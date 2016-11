Bergwerksunglück in China: 22 Kumpel eingeschlossen

Bei einem Unglück in einer Kohlegrube in China sind 22 Bergleute unter Tage eingeschlossen worden. Es gab nach Angaben amtlicher Medien ein Feuer in dem Bergwerk nahe der Stadt Qitaihe im Nordosten Chinas an der Grenze zu Russland. Rettungstrupps versuchten heute, zu den vermissten Bergleuten vorzudringen. Das Unglück ereignete sich gestern Abend.

Das neue Unglück folgte auf die Überflutung einer Kohlegrube in Yichun in der ostchinesischen Provinz, in der voraussichtlich sieben Menschen ums Leben gekommen sind. Nach einer Woche wurde die Suche nach den tief unter Tage Vermissten gestern eingestellt, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Obwohl Wasser abgepumpt worden sei, sei der Wasserstand nicht gefallen.

Zwei Tote in polnischem Bergwerk

Auch in Polen kam es gestern Abend zu einem Grubenunglück. Aufgrund eines Erdbebens wurden in einer polnischen Kupfermine mindestens zwei Menschen getötet. Sechs weitere Bergarbeiter wurden heute noch vermisst, wie die Betreibergesellschaft KGHM mitteilte. Fünf Kumpel wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte eine Unternehmenssprecherin, Lebensgefahr bestehe für sie jedoch nicht.

Das Erdbeben hatte eine Stärke von 4,4, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte. Sein Zentrum lag demnach in der Nähe der Stadt Glogow in Niederschlesien. Die Erschütterungen trafen demnach das Bergwerk Rudna in Polkowice in rund 1.500 Meter Tiefe - das Bergwerk ist eine der weltweit größten Kupferminen, rund 4.400 Menschen arbeiten dort.