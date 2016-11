Royal Bank of Scotland fiel bei Stresstest durch

Die Royal Bank of Scotland (RBS) ist beim Stresstest der britischen Zentralbank durchgefallen. Der in der Finanzkrise teilverstaatlichten Bank fehlten rund zwei Mrd. Pfund (2,4 Mrd. Euro), um eine neuerliche Finanzkrise zu überstehen, erklärte die Bank of England (BoE) heute in London. Frisches Kapital braucht die RBS aber offenbar nicht.

Die Großbank habe mit der Bankenaufsicht PRA bereits Maßnahmen vereinbart, um die Lücke zu schließen - etwa den Verkauf fauler Kredite und Kostensenkungen. Von den sieben Instituten, die sich der Simulation der Notenbanker stellen mussten, offenbarten auch Barclays und Standard Chartered Schwächen. Sie hätten aber bereits die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sich krisenfester aufzustellen.

Die RBS kämpft derzeit an mehreren Fronten: In den USA ringt sie um eine Einigung mit den Behörden wegen des Verkaufs von verbrieften Hypothekenpapieren vor der Finanzkrise. Ein Vergleich könnte sie nach Schätzung von Analysten in den nächsten Monaten neun Mrd. Pfund kosten.