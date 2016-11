Fußball: Liverpool-Juwel sorgt für Clubrekord

Michael Owen ist seinen Rekord als jüngster Torschütze beim FC Liverpool los. Der heute 36-Jährige wurde gestern von Ben Woodburn aus den Geschichtsbüchern der „Reds“ geschossen. Der nur 17 Jahre und 45 Tage alte Teenager erzielte beim 2:0-Sieg im Ligacup-Semifinale gegen Leeds United den zweiten Treffer.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp freute sich für Woodburn und richtete gleichzeitig einen - am Ende erfolglosen - Appell an die Medien, den Burschen nicht zu hoch in den Himmel zu schreiben.

