Auch Spitalsärzte zu Protestmaßnahmen bereit

Die Ärzte in Österreichs Krankenhäusern stellen sich bei den Protesten gegen die von Bund und Ländern vereinbarten Reformschritte im Gesundheitswesen an die Seite ihrer niedergelassenen Kollegen.

Das sagte Karlheinz Kornhäusl, stellvertretender Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte in der Ärztekammer, heute in einer Pressekonferenz. Was genau geplant sei, legte er nicht offen.

Details offen

Die niedergelassenen Ärzte planen im Dezember einen „Streik- und Aktionstag“ in den Ordinationen. In den Spitälern werde man sich solidarisch zeigen, so Kornhäusl, ohne ins Detail zu gehen.

„Sollte die Politik nicht einlenken, werden Sie es alle zum gegebenen Zeitpunkt erfahren“, sagte er nur. Klar sei, dass die Folgen der beiden 15a-Vereinbarungen samt Begleitgesetz die Spitalsärzte ebenso stark träfen wie die niedergelassenen Kollegen.

„Anonyme Medizin“ befürchtet

Die Ärztekammer beklagt die jüngst vereinbarte Deckelung beim Wachstum der Gesundheitsausgaben (es wird von jährlich plus 3,6 auf 3,2 Prozent im Jahr 2021 gesenkt), aber auch, dass die regionale Strukturplanung unter Ausschluss der Standesvertretung geschehen soll.

Der Primat von Arztpraxen in der ambulanten Versorgung werde dadurch infrage gestellt, es drohe „anonyme Medizin“ und „Staatsmedizin“ in großen Versorgungseinheiten.