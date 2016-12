Vize steht für Generationenwechsel

Der Tod Fidel Castros läutet das Ende einer fast 60-jährigen Ära der Castro-Brüder ein. Raul Castro hatte bereits zu Beginn dieses Jahres angekündigt, 2018 nicht mehr für das Präsidentenamt zu kandidieren. In der zweiten Reihe bereit steht der bisherige Vizepräsident, der 56-jährige Miguel Diaz-Canel. Bisher eher zurückhaltend dürfte er einen Generationenwechsel in Kuba einläuten - er ist der erste Politiker in einer derart hohen Position, der erst nach dem Sieg der kommunistischen Revolutionäre 1959 geboren wurde.

Lesen Sie mehr …