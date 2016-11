Flüchtlingszahlen auf griechischen Inseln steigen stetig

Auf den griechischen Inseln in der östlichen Ägäis warten mehr und mehr Migranten auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge. Wie der Flüchtlingskrisenstab heute in Athen mitteilte, befanden sich an diesem letzten November-Tag auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos gut 16.400 Flüchtlinge. Das waren rund 600 mehr als Ende August.

Der „Rückstau“ der Menschen auf den Inseln hänge damit zusammen, dass es nicht genügend Asylexperten in den Registrierzentren („Hotspots“) der Inseln gebe, sagte der griechische Migrationsminister, Giannis Mouzalas, heute im Rundfunk. Die anderen EU-Länder hätten ihm 400 Asylexperten versprochen, bisher seien nur 36 gekommen.

Bis jetzt 748 Abschiebungen

Ein seit dem 4. April in Kraft getretener Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht unter anderem vor, dass alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln und damit in die EU kommen, zurückgeschickt werden können.

Das wurde seit April aber erst bei 748 Menschen vollzogen. Solange ihre Asylanträge bearbeitet werden, müssen sie aber auf den Inseln bleiben. Dort sind die Flüchtlingslager restlos überfüllt.