Frau in Lokal vergewaltigt: Fünf Jahre Haft

Ein 27-jähriger Mann ist heute am Landesgericht Wien zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im September in einem Lokal am Wiener Naschmarkt eine 24 Jahre alte Frau vergewaltigt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

