Caritas Linz: Integrationsangebote fehlen

Versäumnisse bei der Integrationsarbeit sind nach Ansicht des Linzer Caritas-Direktors Franz Kehrer die Ursache dafür, dass sich in einem Linzer Stadtteil eine Parallelgesellschaft von 6.000 Tschetschenen gebildet hat. „Es fehlt nicht am Willen, sondern an ausreichenden Möglichkeiten“, so Kehrer heute im Gespräch mit Kathpress.

Mehr dazu in religion.ORF.at