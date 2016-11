Tanzverbot am Karfreitag in Bayern gelockert

Der ausnahmslose Schutz des Karfreitags und damit einhergehende Tanz- und Partyverbote in Bayern verstoßen gegen das deutsche Grundgesetz. Das stellte das deutsche Bundesverfassungsgericht mit einem heute veröffentlichten Beschluss fest. Die Entscheidung bedeutet aber nicht, dass in Zukunft an Karfreitagen jede Party stattfinden darf.

Mehr dazu in religion.ORF.at