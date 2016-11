Mick Jagger hält nichts von Frank Sinatra

Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger hält nicht viel von US-Legende Frank Sinatra. „Frank Sinatra, der mir ziemlich egal ist, war ein klassischer Interpret. Der hat doch nie einen Song geschrieben, soweit ich weiß“, sagte Jagger gegenüber der deutschen „Zeit“. Warum die Menschen trotzdem von Sinatras Musik so begeistert seien, sei ihm ein Rätsel.

„Es hieß immer: was er alles erlebt haben müsse, um diese Songs so singen zu können! Aber er hat sie dummerweise alle nicht geschrieben. Was soll das Gerede also?“, sagte der 73-jährige Jagger über den 1998 verstorbenen Sinatra.

Jagger teilte in dem Interview auch gegen seinen Bandkollegen Ronnie Wood aus. Der Gitarrist soll nach der Studioaufnahme des neuen Stones-Albums „Blue & Lonesome“ über blutige Finger geklagt haben. „Ach, Gitarristen sind doch Jammerlappen, oder? Sind die alle so?“, lästerte Jagger.