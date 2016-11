See-Allee in Neusiedl gerodet

In Neusiedl am See im Burgenland mussten die 67 Bäume entlang der Seepromenade gerodet werden. Grund dafür ist ein hartnäckiger Schädling, der den Weiden über die Jahre enorm zugesetzt hat. Im Frühjahr sollen neue Bäume gepflanzt werden.

