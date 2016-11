Streik: Lufthansa legt neues Angebot vor

Das Tauziehen zwischen der deutschen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit geht in die nächste Runde: Die Fluggesellschaft legte heute ein neues Angebot vor. Die Vergütung der Piloten könne in zwei Stufen um insgesamt 4,4 Prozent steigen, zudem werde eine Einmalzahlung angeboten, teilte die Lufthansa mit. Der Vorschlag sei „nicht an weitere Bedingungen geknüpft“.

Zurückhaltung der Gewerkschaft

Cockpit reagierte zunächst zurückhaltend. Das Angebot sieht vor, dass die Vergütung in diesem Jahr um 2,4 Prozent steigt und im nächsten Jahr um weitere 2,0 Prozent. Bereits am Freitag hatte die AUA-Mutter Lufthansa eine Lohnerhöhung um 4,4 Prozent und eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern angeboten.

Das war allerdings eingebettet in einen Gesamtvorschlag zu verschiedenen offenen Punkten in dem komplizierten Tarifkonflikt. Damals hieß es, die Anhebung würde ermöglicht, weil es „an anderer Stelle“ zu Einsparungen käme.

Entscheidung evenutell heute noch

Das jüngste Angebot wurde der Gewerkschaft laut Lufthansa gestern Abend übermittelt. Mit dem Vorschlag zur Tariferhöhung ohne weitere Bedingungen werde „auf eine zentrale Forderung“ der Vereinigung Cockpit eingegangen, betonte die Fluggesellschaft. „Wir wollen schnellstmöglich an den Verhandlungstisch zurückkehren“, so Personalvorstand Bettina Volkens. Das Unternehmen stehe bereit, um eine Schlichtung einzuleiten.

Cockpit-Sprecher Jörg Handwerg sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Gremien der Gewerkschaft müssten das Angebot zunächst prüfen, bevor eine Entscheidung getroffen werde. Ob diese noch heute falle, sei unklar.