Licht vor Absturz ausgefallen

Nach dem Absturz einer Avro-Passagiermaschine mit 71 Toten in Kolumbien wird weiter über Spritmangel als mögliche Unfallursache spekuliert. Auch wenn die Auswertung der Flugschreiber noch aussteht, deuteten zuletzt immer mehr Indizien auf Treibstoffmangel hin. So wurden am Unglücksort nicht nur keinerlei Kerosinspuren gefunden - einer Überlebenden zufolge seien vor dem Absturz auch die Lichter des Unglücksjets ausgefallen.

