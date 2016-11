Sobotka: „Dänemark erwägt Sonderverordnung“

Bei einem bilateralen Zusammentreffen zwischen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und seiner dänischen Amtskollegin Inger Stojberg in Wien wurde heute neben bestehenden Kooperationen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung auch ein regelmäßiger und intensiver Austausch in Migrationsfragen vereinbart.

Obwohl in Dänemark wesentlich weniger Asylanträge verzeichnet werden als hierzulande, macht sich die dänische Innenministerin für eine Sonderverordnung nach österreichischem Vorbild stark.

Interesse am Obergrenzenmodell

„Unkontrollierte Zuwanderung wie im Jahr 2015 kann und darf sich nicht wiederholen. Ich bin daher mit Ministerin Stojberg einer Meinung, dass Vorkehrungen für den Ernstfall das Gebot der Stunde sind. Wer jetzt wegschaut, kann sich später nicht aus der Verantwortung stehlen“, so Sobotka.

Inhalt war auch die in Österreich geplante Sonderverordnung samt der von der Bundesregierung beschlossenen Obergrenze. Stojberg zeigte Interesse an dem Modell, das nun auch in Dänemark diskutiert werden soll.