Thessaloniki: Dutzende Flüchtlinge in verschneitem Wald

Schlepper haben rund 70 Flüchtlinge in einen Wald wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Hafenstadt Thessaloniki gebracht und sie dort ihrem Schicksal überlassen. Einwohner der Region sichteten die Flüchtlinge im dem verschneiten Wald und benachrichtigten die Polizei.

„Wir vermuten, dass die Schlepper diese Menschen gestern von der griechisch-türkischen Grenze gebracht haben“, sagte ein Polizeioffizier der dpa heute. In Nordgriechenland herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Behörden befürchten, dass Flüchtlinge, die unterwegs sind, in der Kälte ums Leben kommen könnten.

Täglich neue Aufgriffe

Nach der Schließung der Balkan-Route im März sind in Griechenland mehr als 61.000 Menschen steckengeblieben. Fast jeden Tag entdeckt die Polizei Gruppen von Flüchtlingen, die mit Hilfe von Schleppern in Richtung Norden fahren. Die Schlepper versprechen den Flüchtlingen, sie über unbewachtes Gelände weiter nach Mazedonien, Bulgarien oder an Bord eine Bootes nach Italien zu bringen.