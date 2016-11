WKÖ darf keine Daten von Arbeitsunwilligen sammeln



Im Sommer hatten die Wirtschaftskammern Oberösterreich und Tirol Unternehmen aufgerufen, ihnen Arbeitslose zu melden, die sich nur den Stempel für das AMS abholen und gar keinen Job wollen. Das war nach Ansicht der Datenschutzbehörde unzulässig, berichtet „Der Standard“ in seiner morgigen Ausgabe.

„Die zum Zweck der Erwirkung einer Sperre des Arbeitslosengeldes erfolgte Ermittlung von personenbezogenen Daten arbeitsunwilliger Arbeitsloser durch die Antragsgegnerin möge zukünftig unterbleiben“, heißt es in dem Bescheid an die Oberösterreicher. Rechtsverbindlich sei diese Empfehlung nicht, heißt es in dem Bericht. Die Wirtschaftskammern in Oberösterreich und Tirol wollen sich trotzdem daran halten.