Tanken dürfte teurer werden

Der niedrige Ölpreis zwingt die Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zum Handeln: Zu viel Öl ist weltweit auf dem Markt - was es entsprechend billig macht. Am Mittwoch wurde deshalb in Wien beschlossen, die Fördermenge zu drosseln, zum ersten Mal seit acht Jahren. Zwar hatte es bereits eine entsprechende Grundsatzeinigung gegeben, sie stand aber bis zuletzt auf wackligen Beinen. Für Verbraucher heißt das wahrscheinlich höhere Preise für Benzin und Heizöl.

