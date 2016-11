Conwert: Übernahmekommission sieht Versäumnis

Bei der börsennotierten Immobilienfirma conwert ist nun ein Bescheid der Übernahmekommission eingelangt. Die Behörde kam zum Schluss, dass die conwert-Hauptaktionäre im Jahr 2015 die Pflicht für ein Übernahmeangebot an die restlichen conwert-Aktionäre verletzt haben.

Die Übernahmekommission hatte geprüft, ob Adler Real Estate, MountainPeak Trading Limited, Cevdet Caner, Westgrund AG und Petrus Advisers Ltd gemeinsam agierten.

Rekurs möglich

Diesen Verdacht hatte die Kommission heuer im Frühjahr geäußert und ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet. Nun ist der Bescheid dazu da. Die Übernahmekommission ist darin der Auffassung, dass diese Gesellschaften „als gemeinsam vorgehende Rechtsträger“ im Sinne des Übernahmegesetzes zu qualifizieren seien, am 29. September 2015 eine kontrollierende Beteiligung an conwert erlangt hätten „und in der Folge ein Pflichtangebot 2015 zu Unrecht nicht gestellt haben“, wie das die Behörde ausdrückte. Der Bescheid sei nicht rechtskräftig und ein Rekurs an den Obersten Gerichtshof (OGH) zulässig, wie conwert am Nachmittag schrieb.