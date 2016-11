Ausbau der Primärversorgung passierte Ausschuss

Der Ausbau der medizinischen Primärversorgung in Österreich hat heute den Gesundheitsausschuss des Nationalrates passiert. SPÖ, ÖVP und (teilweise) die Grünen stimmten - in Umsetzung der Beschlüsse des Finanzausgleichs - für zwei 15a-Vereinbarungen, die unter anderem eine vertraglich fixierte Finanzierungszusage der Länder und Sozialversicherungen im Ausmaß von insgesamt 200 Mio. Euro bringen sollen.

Damit sollen der Ausbau der Primärversorgung sowie multiprofessionelle und interdisziplinäre Angebote in der ambulanten Fachversorgung finanziert werden, heißt es in einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz. Bis zum Ende der Laufzeit (2020) sollten zumindest 75 Primärversorgungseinheiten an einem Standort (Gruppenpraxis oder selbstständiges Ambulatorium) oder als Netzwerk eingerichtet werden, so das Ziel.

Deckelung bei Ausgaben

Eingebremst wird der Anstieg der Gesundheitsausgaben - und zwar von derzeit 3,6 Prozent pro Jahr auf 3,2 Prozent im Jahr 2021. Gestrichen werden auch die Selbstbehalte von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre für stationäre Krankenhausaufenthalte.

Auch eine gemeinsame Förderung der Lehrpraxen ist vorgesehen; vonseiten des Bundes soll dazu eine Mio. Euro bereitgestellt werden. Weiter ausgebaut werden soll der Bereich e-Health (zum Beispiel ELGA, e-Card), außerdem sind Mittel zur Förderung des Transplantationswesens und zur Finanzierung wesentlicher Gesundheitsförderungs- und Vorsorgeprogramme budgetiert.