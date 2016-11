David Alaba verklagt Vorbesitzerin seiner Villa

Wegen Schimmelbefalls in seiner Villa im Münchner Nobel-Vorort Grünwald zieht Fußball-Profi David Alaba vor Gericht. Vor dem Landgericht München II will der Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München morgen von der Vorbesitzerin seiner Villa Sanierungskosten in Höhe von 137.000 Euro einklagen. Nachdem er im April 2015 in das Haus eingezogen war, entdeckte er im Keller massive Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall.

Die Kosten für die Beseitigung des gesundheitsgefährdenden Schimmels durch eine Spezialfirma will Alaba nun von der vorherigen Eigentümerin zurückerstattet bekommen. Er sieht sich von ihr getäuscht, derart massive Feuchtigkeitsschäden hätten bei den Verkaufsverhandlungen erwähnt werden müssen. Alaba wird vor Gericht nicht selbst erscheinen.