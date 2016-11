Paul Verlaines Revolver um 434.500 Euro verkauft

Die Waffe ist ein Stück Literaturgeschichte: Für 434.500 Euro ist der Revolver versteigert worden, mit dem der französische Dichter Paul Verlaine einst auf seinen Kollegen Arthur Rimbaud schoss. Das gab das Auktionshaus Christie’s heute Abend nach der Versteigerung in Paris auf seiner Webseite bekannt. Der Schätzwert hatte bei 50.000 bis 70.000 Euro gelegen.

Die beiden französischen Lyriker hatten eine Skandalaffäre geführt, die schließlich mit dem blutigen Drama in einem Brüsseler Hotelzimmer endete.

Pièce historique. Voici le revolver avec lequel Verlaine a failli tuer Rimbaud. Le calibre 7 mm à 6 coups, crosse en bois et détente pliable, fabriqué vers 1870, est proposé à la vente le 30 novembre à Paris lors de la vente The Exceptional Sale #ChristiesParis #revolver #Verlaine #Rimbaud A photo posted by Christie's Paris (@christiesparis) on Nov 25, 2016 at 9:13am PST

Am 10. Juli 1873 schoss der damals 29-jährige Verlaine auf den mehr als zehn Jahre jüngeren Rimbaud und verletzte ihn am rechten Arm. Verlaine wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Revolver wurde nach Angaben von Christie’s von der Polizei an den Hersteller Montigny zurückgegeben und ging 1981 an den Mann, der ihn nun zum Verkauf stellte.