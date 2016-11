Lopatka bleibt bei Präferenz für Hofer

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka steht zu seiner Aussage, wonach er persönlich FPÖ-Kandidat Norbert Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl präferiere. Sein Fehler in der ÖVP-internen Debatte sei gewesen, dass er Parteichef Reinhold Mitterlehner nicht vorab informiert habe, dass er seine Meinung öffentlich machen werde, sagte Lopatka heute Abend im Streitgespräch mit Peter Pilz (Grüne) im TV-Sender oe24.tv.

Grundsätzlich halte er aber beide Kandidaten - Hofer wie auch Ex-Grünen-Chef Van der Bellen - für das Amt des Präsidenten für „geeignet“.

Die nach seiner Aussagen ausgebrochene Diskussion und der Konflikt mit Parteichef Reinhold Mitterlehner - der sich für den von den Grünen unterstützten Alexander Van der Bellen ausgesprochen hatte - sei Lopatka zufolge „nicht angenehm“ gewesen. Daher sei es „umso wichtiger“ gewesen, „dass wir uns sofort zusammengesetzt haben“. Bei dem am Montag stattgefundenen Gespräch habe ihm Mitterlehner am Montag gesagt, dass es „indiskutabel“ sei, dass er ihn vorher nicht informiert habe, was Lopatka nun als Fehler bezeichnet.

Unterstützung für Lopatka aus NÖ

Unterstützung für Lopatkas Vorgangsweise kommt unterdessen aus Teilen der niederösterreichischen ÖVP. Auch Mitterlehner habe eine Empfehlung abgegeben, allerdings für Van der Bellen, so etwa Johann Rädler, Sprecher der niederösterreichischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten.

