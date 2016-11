Bundesliga: Admira schießt Sturm von der Spitze

Sturm Graz hat seine Spitzenposition in de tipico-Bundesliga in der 17. Runde verloren. Die Mannschaft von Franco Foda kassierteheute gegen die Admira eine bittere Heimschlappe und musste die Tabellenführung damit an Altach übergeben. Christoph Monschein und Maximilian Sax trafen für die Admira, die zuvor schon gegen Salzburg überraschend die Oberhand behalten hatte. Nur ein Remis und damit auch im vierten Spiel unter Damir Canadi keinen Sieg gab es für Rapid gegen Schlusslicht Mattersburg, während der WAC den St. Pöltner Aufschwung mit einem Schützenfest beendete.

Mehr dazu in sport.ORF.at