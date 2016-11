Wiener Staatsoper mit neuem Eisernen Vorhang



Jede Spielzeit verwandelt sich der Zuschauerraum der Wiener Staatsoper in einen temporären Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Seit 1998 lädt das Haus zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen ein, die als Eisernen Vorhang bekannte Brandschutzwand künstlerisch zu bespielen. Die US-amerikanische Künstlerin Tauba Auerbach bringt in dieser Saison industiral chic in die Wiener Staatsoper.

Mehr dazu in oe1.ORF.at